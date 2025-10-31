«Зенит» высмеял юного болельщика «Динамо» и получил ответку

Пресс-служба футбольного «Зенита» размесила в соцсетях комичные фото подростка, болеющего за «Динамо», у которого, очевидно, есть проблемы с ментальным здоровьем.

В «Динамо» назвали публикацию «кринжем», написав, что такие шутки над фанатами ниже достоинства петербургского клуба.

Не остался в стороне и сам подросток. Мальчик назвал «Зенит» в своей соцсети «мразями» и написал, что «найдет и даст админу в лицо (в оригинале — в нецензурной форме) без разговоров».

В матче 13-го тура «Зенит» на своем поле обыграл «Динамо» со счетом 2:1.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как петербуржцы собираются сдержать лидера «Локомотива» Алексея Батракова в ближайшем матче РПЛ.