Зенитовца с российским паспортом вызвали в сборную Бразилии
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил вызов в сборную Бразилии
Фото: [ФК «Зенит»]
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти назвал список игроков, вызванных на сентябрьский сбор национальной команды.
В него вошли два игрока «Зенита» — капитан команды защитник Дуглас Сантос, а также вингер Луис Энрике.
Сборная Бразилии проведет матчи против команд Чили и Боливии в рамках отбора к чемпионату мира.
Дуглас Сантос провел за сборную Бразилии только один товарищеский матч — в 2016 году. Футболист получил российское гражданство и мог бы сыграть за сборную России. Однако если он выйдет на поле в официальном матче за Бразилию, то такую возможность утратит.
Ранее бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо, также имеющий российский паспорт, рассказал, что покинул петербургский клуб из-за начала СВО.