Зенитовца с российским паспортом вызвали в сборную Бразилии

В него вошли два игрока «Зенита» — капитан команды защитник Дуглас Сантос, а также вингер Луис Энрике.

Сборная Бразилии проведет матчи против команд Чили и Боливии в рамках отбора к чемпионату мира.

Дуглас Сантос провел за сборную Бразилии только один товарищеский матч — в 2016 году. Футболист получил российское гражданство и мог бы сыграть за сборную России. Однако если он выйдет на поле в официальном матче за Бразилию, то такую возможность утратит.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо, также имеющий российский паспорт, рассказал, что покинул петербургский клуб из-за начала СВО.