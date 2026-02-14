«Жаль, что не бронза». Плющенко поддержал Гуменника после яркого проката

Известный российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Евгений Плющенко высоко оценил выступление соотечественника Петра Гуменника в мужском одиночном турнире на Олимпиаде.

Своими эмоциями прославленный спортсмен поделился в телеграм-канале.

«Браво, Петя, браво, петербургская школа фигурного катания. Молодец, Вероника Дайнеко, и все, кто работал с Петей. Но как жаль, что не бронза. Петр — боец», — написал Плющенко.

Петр Гуменник продемонстрировал впечатляющий прогресс по ходу соревнований. Начав турнир с 12-й позиции после короткой программы, в произвольной он сумел заработать 184,49 балла. С итоговой суммой в 271,21 балла российский фигурист поднялся на шестое место. Победу же в напряженной борьбе неожиданно для многих одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров, чей прокат судьи оценили в 198,64 балла, что позволило ему набрать в сумме 291,58 балла.

