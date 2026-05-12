«Ждать почти три года»: Полина Гагарина согласна стоять в очереди до 2028 года ради 40-минутной операции

Российская певица Полина Гагарина задумалась о пластической операции: она присмотрела китайского хирурга, который славится быстрыми и эффективными вмешательствами, сообщает Super.ru. По словам артистки, вся операция занимает всего 40 минут, но есть одна проблема — график у этого врача расписан на годы вперед.

Как рассказала Гагарина, запись к китайскому специалисту закрыта до 2028 года, а 2027-й уже полностью занят другими пациентами. Так что если певица решится, то попасть на операцию она сможет только через три года.

«Там работа с мышцами, что‑то потрясающее. Мы разобрались. Если вот так, то я в какой‑то момент прибегну», — отметила Гагарина.

При этом называть имя врача и говорить, какую именно операцию она хочет, артистка не стала.

Ранее солистка группы t.A.T.u. Лена Катина заявила, что выступает против пластических операций.