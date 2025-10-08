«Желаем дальнейших побед»: юные каширяне выступили в Воскресенске на соревнованиях по плаванию «Забавные осьминожки»

Воспитанники физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» достойно представили Каширу на соревнованиях по плаванию для детей разных возрастов, которые прошли в городском округе Воскресенск.

Поддержать каширских участников соревнований поехали тренеры комплекса. Городской округ Воскресенск посетили Александр Марюшкин, Сергей Дереза, Людмила Жилина и Андрей Григорьев. Всего в соревнованиях приняли участие почти 250 спортсменов, среди которых было 33 юных каширянина.

Соревнования «Забавные осьминожки» позволили ребятам из Каширы раскрыть свой потенциал: для некоторых состоялся дебют, другие же смогли показать свой профессиональный уровень. Каждый воспитанник комплекса «Олимп» набрался бесценного опыта и оценил свои возможности для корректировки дальнейших тренировок.

Участникам соревнований предложили принять участие в двух заплывах по 50 метров: вольный стиль и плавание на спине. Анна Сырцова из Каширы заняла III место в заплыве на спине среди девушек-ровесниц.

«Поздравляем всех участников с успешным выступлением и желаем им дальнейших побед, спортивного роста и новых свершений! Пусть стремление к цели и любовь к спорту всегда сопровождают вас на этом пути», — отметили в администрации городского округа Кашира.

