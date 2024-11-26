Жена Александра Буйнова опровергла сообщения о присвоении ему паллиативного статуса

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что у артиста диагностирована последняя стадия онкологии и ему назначен паллиативный статус.

Отмечалось, что у Буйнова диагностировали рак предстательной железы IV степени. В связи с ухудшением состояния в ноябре ему пришлось обратиться за помощью в стационар одной из больниц Москвы. 74-летнему артисту были назначены все необходимые препараты и лекарства на случай экстренной ситуации. Врачи также рекомендовали ему пить много воды и соблюдать термическую диету.

Алена Буйнова подчеркнула, что текущие новости о состоянии здоровья Александра можно увидеть в его социальных сетях. Она также пообещала найти журналиста, который распространил непроверенную информацию о ее муже.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский лишил Игоря Крутого, Николая Баскова и Филиппа Киркорова звания «Народный артист Украины».