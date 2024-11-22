Зеленский лишил Крутого, Баскова и Киркорова звания «Народный артист Украины»

Президент Владимир Зеленский подписал указ о бессрочном лишении государственных наград 34 человек, среди которых известные артисты, живущие и работающие в России. В числе тех, кто лишился званий, популярные певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин и композитор Игорь Крутой.

Кроме того, певицы Ани Лорак и Таисия Повалий утратили статус заслуженных артисток Украины. Указ Зеленского также предполагает введение санкций в отношении всех перечисленных лиц.

В пятницу, 22 ноября, Зеленский также лишил украинских государственных наград патриарха Кирилла и экс-депутата Виктора Медведчука.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что Владимир Зеленский «переобулся» и смягчил свою позицию по конфликту на Украине. Отмечалось, что раньше Зеленский стремился полностью вытеснить российские войска с украинской территории, то сейчас он рассматривает возможность с альтернативными вариантами, даже если эти изменения в его высказываниях едва уловимы.