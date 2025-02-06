Жена Осборна после скандала на «Грэмми» назвала спутницу Канье Уэста «старой развалиной»

Жену и продюсера Оззи Осборна глубоко шокировало поведение Бьянки Цензори на престижной музыкальной церемонии. Она объявила, что не пустит ее и рэпера Канье Уэста на грядущий концерт Black Sabbath. Об этом сообщает The Voice, ссылаясь на Daily Mail.

Отец хэви-металла и основатель группы Black Sabbath выступит в Тони Айомми 5 июля на стадионе в Бирмингеме. Это будет разовое мероприятие, проводящееся коллективом впервые за 20 лет. Однако этого легендарного выхода не увидят супруги Бьянка Цензори и Канье Уэст. Такое решение приняла жена Осборна, которая раскритиковала поведение спутницы рэпера.

Кроме того, Шэрон Осборн в обиде на исполнителя из-за использования сэмпла из песни Iron Man группы Black Sabbath: он не спросил разрешения и не убедился, что авторы не против. Ситуация разрешилась, но у жены рок-музыканта остался «осадочек».

«Нет, ни в коем случае. Я бы не подпустила Канье Уэста и на пушечный выстрел. И его жену тоже. Она похожа на старую развалину. И у нее обвисшая грудь», — резко высказалась Шэрон.

Вульгарное поведение на концерте, где соберутся ярые поклонники классики рока, решили полностью исключить. Без Цензори и Уэста обстановка может быть не такой откровенной, ведь пара постоянно шокирует своими выходами.

Напомним, что на Бьянка Цензори появилась на «Грэмми» в шубе, а после скинула ее на красной дорожке и осталась в абсолютно прозрачном мини-платье. Все пикантные места модели были напоказ, что совершенно не смущало ее спутника, который предпочел остаться в своем любимом черном образе. Модельный перформанс нашел как своих сторонников, так и хейтеров. Выход в любом случае стал широко обсуждаемым, что лишь сыграло на руку супруге рэпера.

Ранее сообщалось, что после публичного стриптиза Бьянка Цензори примерила леггинсы на свидании с Канье Уэстом.