Хоккеист Третьяк дал оценку идее Путина о матчах между клубами НХЛ и КХЛ

По словам президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, инициатива главы государства о проведении матчей между НХЛ и КХЛ, озвученная накануне во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, является приятной новостью для хоккея. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что хоккей, искусство и культура всегда были вне политики. Даже во время «холодной войны» в 70-е годы советские балет, артисты и хоккеисты играли и показывали пример дружбы между странами.

По мнению Третьяка, известные игроки континентальной хоккейной лиги Сергей Бобровский и Александр Овечкин, играющие сегодня в НХЛ, смогли бы объединиться в сборную и сыграть против США.

Ранее комментатор Губерниев поддержал инициативу о проведении матчей между игроками КХЛ и НХЛ.