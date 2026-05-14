Число людей с ожирением растет: врач назвала четыре психических расстройства, влияющих на вес

Распространенность ожирения среди россиян, по последним данным, достигает 29,7%. Это практически треть населения — очень высокий показатель, подчеркивают специалисты. Ожирение, как поясняется, служит важным фактором риска для огромного количества тяжелых заболеваний и ведет к сокращению продолжительности жизни. Врач-психотерапевт «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Татьяна Потапова в беседе с изданием Здоровье Mail перечислила основные психические нарушения, которые напрямую приводят к увеличению массы тела.

По словам эксперта, главными причинами ожирения являются, с одной стороны, генетическая предрасположенность, а с другой — психосоциальные факторы. Какие же именно психические расстройства стоят за набором лишних килограммов?

Первое — нервная булимия. Как поясняет Потапова, это нарушение предполагает наличие двух противоположно направленных тенденций. С одной стороны, это переедание, которое ведет к увеличению массы тела. С другой — регулярное применение методов, направленных на похудение: освобождение от избытка съеденной пищи путем очищения желудочно-кишечного тракта (искусственно вызванная рвота или прием слабительных препаратов).

Второе — синдром пищевых эксцессов. Данное расстройство характеризуется внезапными приступами неконтролируемого поглощения пищи, когда человек полностью утрачивает способность влиять на то, сколько именно он съедает.

Как поясняет медик, спровоцировать такие срывы способна даже обычная реакция на внешние раздражители — вид еды или ее аромат. Согласно статистике, с подобными эпизодами сталкиваются не менее 30% пациентов с диагнозом «ожирение». Причем, как уточняется, частота возникновения приступов и их тяжесть находятся в прямой зависимости от индекса массы тела: чем выше этот показатель, тем острее протекает расстройство.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Третье — чрезмерно быстрое поглощение (заглатывание) пищи. Этот тип расстройства, в отличие от булимии, не сопровождается компенсаторным поведением, направленным на борьбу с последствиями переедания. Человек просто ест очень быстро, не успевая почувствовать насыщение.

Четвертое — психогенное переедание. Оно провоцируется стрессовыми ситуациями и напрямую зависит от эмоционального состояния. Как поясняет Потапова, после приема пищи у такого человека наступает временное расслабление и создается иллюзия решения повседневных проблем. В результате формируется стойкое привыкание к поеданию большого количества еды в напряженных, тревожных ситуациях, что неизбежно ведет к набору веса.

«Переедание чаще всего бывает обусловлено непониманием своих чувств и эмоций. Мы стремимся вытеснить негативные переживания в глубины психики. Они все более накапливаются и постепенно начинают воздействовать на наше тело и самочувствие», — Здоровью Mail рассказала врач-психотерапевт «СМ-Клиника», к.м.н. Татьяна Потапова.

Любая напряженная ситуация, как пояснила специалист, отнимает у человека колоссальное количество энергии и требует серьезных затрат внутренних резервов организма. В результате индивид начинает испытывать выраженный упадок сил, ощущает физическое и эмоциональное опустошение. И в этот момент тело, стремясь восстановить потраченные ресурсы, выбирает самый легкий и доступный путь — прием пищи. Еда становится быстрым и примитивным, но от того не менее эффективным способом восполнить энергетический дефицит.

Ранее сообщалось, что новое исследование выявило точное количество шагов, необходимое для предотвращения возврата лишних килограммов.

Редакция интернет-издания «Подмосковье сегодня» предупреждает: материал носит ознакомительный характер, а мнения и рекомендации специалистов не приравниваются к медицинским назначениям. Имеются противопоказания. Всегда в индивидуальном порядке необходимо проводить консультации со своим лечащим врачом.