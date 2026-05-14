В Воскресенском округе открыли обновленную Конобеевскую сельскую амбулаторию

В селе Конобеево Воскресенского округа после капитального ремонта открылась Конобеевская сельская амбулатория, рассчитанная более чем на 3,5 тыс. человек, включая 649 детей. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Площадь здания составляет 560 кв. м, в нем установили новые окна, двери, кровлю, системы отопления и вентиляции. Для маломобильных граждан установили пандус и вертикальный подъемник.

Учреждение уже принимает пациентов, записаться на прием можно, в том числе, по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.