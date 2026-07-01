Жене Егора Бероева исполнилось 22 года

Анна Панкратова, жена известного российского актера Егора Бероева, отпраздновала свой 22-й день рождения. В честь этого события она опубликовала в социальных сетях видео, снятое на борту яхты под российским флагом, пишет The Voice.

На кадрах девушка позирует с бокалом шампанского и благодарит всех за поздравления. Празднование прошло в теплой и романтичной атмосфере.

Панкратова стала известна широкой публике после того, как начался ее роман с Бероевым. По некоторым данным, ради нее актер развелся с Ксенией Алферовой, с которой прожил в браке более 20 лет. Пара воспитывает общую дочь, которая родилась в 2007 году. Официальный развод состоялся в 2025 году.

Судьбоносное знакомство Бероева и Панкратовой произошло в 2022 году. Тогда актер искал исполнительницу главной роли для своего фильма «Кукла». В ноябре того же года Егор ушел жить отдельно на съемную квартиру, а уже в феврале 2026 года они официально скрепили свои отношения.

Интересно, что мама Анны — Наталья — младше 48-летнего Егора на пять лет, но актер сразу нашел общий язык с будущей тещей.

Сама Анна родилась в подмосковной Коломне в простой семье и занималась балетом. Она признавалась, что ей нравится работать в кино.

Некоторые коллеги, например актриса Ирина Безрукова, считают, что решение Бероева жениться на молодой девушке связано с кризисом среднего возраста. Но, судя по всему, пара счастлива и не обращает внимания на сплетни.

Ранее сообщалось, что Анна Панкратова подогрела слухи о беременности, появившись в свободном платье.