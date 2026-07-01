Подмосковные параатлеты завоевали четыре золотые награды на чемпионате России в Челябинске

Подмосковные параатлеты завоевали четыре золотые медали на чемпионате России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходит в Челябинске. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Ирина Вертинская (Щелково) одержала победу в толкании ядра с результатом 12,35 м и в метании диска с результатом 27,36 м. Денис Гнездилов (Щелково) стал лучшим в толкании ядра в классе F40, он показал результат 11,92 м, что является мировым рекордом, установленным им на чемпионате мира в Нью-Дели в 2025 году. Еще одну медаль в классе F55 получил рекордсмен Паралимпийских игр в Токио Сергей Сокульский (Звенигород) с результатом 11,45 м.

Соревнования проходят в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.