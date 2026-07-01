Сотрудники пресс-служб территориальных органов ФСИН развернули флаги регионов в Питере

Сотрудники пресс-служб территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний организовали масштабный патриотический флешмоб и развернули флаги регионов в Таврическом дворце Санкт-Петербурга в рамках Года единства народов России. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Акция стала символом сплоченности и единства многонационального народа страны, участники одновременно развернули флаги своих регионов, создав живое полотно из десятков знамен. Мероприятия провели для того, чтобы напомнить о том, что сила России — в единстве ее регионов, культур и традиций, а уголовно-исполнительная система является неотъемлемой частью общества, разделяющей его ценности.

«Подобные мероприятия позволяют нам почувствовать масштаб нашей страны и ту ответственность, которую мы несем перед обществом. Сегодня здесь, в Таврическом дворце, мы не просто развернули флаги — мы показали, что все мы, независимо от региона службы, делаем одно общее дело на благо России», — отметили организаторы флешмоба.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.