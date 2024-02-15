Женская футбольная команда «Авангард» из Домодедова стала победителем «Зимнего кубка Футбольных мам»

Представительницы Подмосковья в финале смогли обыграть своих соперниц из Москвы со счетом 1:0, и стали победительницами «Зимнего кубка Футбольных мам». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что в течение двух дней в турнире «Зимний кубок Футбольных мам» приняли участие тринадцать команд из разных регионов России: Москвы, Чебоксар, Московской, Нижегородской и Ленинградской областей.

Напоминаем, что «Кубок футбольных мам» — это серия турниров, объединяющая активных мам юных футболистов, а также всех женщин, неравнодушных к футболу. В состав команды допускаются также два игрока, не являющимися мамами футболистов, но обязательно не младше 18 лет.

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