Женская сборная Подмосковья по хоккею с мячом завоевала бронзу на Кубке России

Сборная Подмосковья заняла третье место на Кубке России по хоккею с мячом среди женских команд, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Соревнования прошли в Богородском округе. В матче за бронзу сборная Московской области встретилась с хоккеистками из Кирова. Счет составит 3:0 в пользу подмосковных спортсменок, уточнили в ведомстве.

В состав сборной региона вошли хоккеистки из Красногорска, Королева, Одинцово, Фрязино, Павловского Посада, Ликино-Дулево и поселка Обухово. На воротах в победном матче стояла четырнадцатилетняя Анна Гальцева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что свыше 2,6 тысячи спортсменов из Подмосковья входят в состав сборных страны.