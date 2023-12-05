Женская сборная Подмосковья по хоккею с мячом завоевала бронзу на Кубке России
Фото: [©Алексей Филиппов/РИА Новости]
Сборная Подмосковья заняла третье место на Кубке России по хоккею с мячом среди женских команд, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.
Соревнования прошли в Богородском округе. В матче за бронзу сборная Московской области встретилась с хоккеистками из Кирова. Счет составит 3:0 в пользу подмосковных спортсменок, уточнили в ведомстве.
В состав сборной региона вошли хоккеистки из Красногорска, Королева, Одинцово, Фрязино, Павловского Посада, Ликино-Дулево и поселка Обухово. На воротах в победном матче стояла четырнадцатилетняя Анна Гальцева.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что свыше 2,6 тысячи спортсменов из Подмосковья входят в состав сборных страны.