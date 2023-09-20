Женская сборная Подмосковья выиграла чемпионат страны по футболу среди глухих спортсменов

Как отметили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона, подмосковные спортсменки повторили свой прошлогодний результат. На чемпионате страны по футболу среди глухих они победили во всех играх, обойдя сборные Москвы, Санкт-Петербурга и Астраханской области.

Соревнования проходили в Астрахани, добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году в регионе введут тринадцать крупных спортивных объектов.