Около 40 тысяч мигрантов пытались попасть в испанскую Сеуту

Около 40 тысяч мигрантов предприняли попытку пересечь границу испанского анклава Сеута. Об этом, как сообщает агентство Reuters , заявили в Министерстве внутренних дел Марокко.

По данным ведомства, еще около 1,1 тысячи человек пытались попасть на территорию другого испанского анклава — Мелильи.

В конце июля Сеута, расположенная на североафриканском побережье и граничащая с Марокко, столкнулась с резким ростом числа нелегальных попыток пересечения государственной границы. В ответ испанские власти направили в город дополнительные силы полиции, подразделения гражданской гвардии и военнослужащих для усиления контроля за ситуацией.

Ранее глава администрации Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщил, что за одни сутки в город проникли около 60 тысяч человек. При этом численность постоянного населения самого испанского анклава составляет примерно 85 тысяч жителей.

Власти Испании продолжают принимать меры по стабилизации обстановки на фоне сохраняющегося миграционного давления на североафриканские территории страны.

Ранее сообщалось, что 49 тысяч мигрантов ворвались в Сеуту, но дальше их не пустят.