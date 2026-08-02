В испанской Сеуте ухудшилась ситуация у центра временного размещения мигрантов из-за нехватки еды и воды

У центра временного пребывания мигрантов в испанском анклаве Сеута сохраняется напряженная обстановка. По данным корреспондента РИА Новости , нехватка продовольствия, питьевой воды и мест для отдыха приводит к конфликтам среди людей, ожидающих размещения.

Находящиеся возле центра мигранты сообщают, что многие уже несколько дней остаются без полноценного питания и доступа к питьевой воде. По их словам, отсутствие элементарных бытовых условий, невозможность нормально отдохнуть и длительное ожидание усиливают раздражение и становятся причиной регулярных споров.

С прибытием гуманитарной помощи возле пунктов раздачи быстро формируются длинные очереди, поскольку собственные запасы у большинства людей практически исчерпаны. Кроме того, мигранты вынуждены проводить дни и ночи под открытым небом, деля между собой немногочисленные места в тени и участки, пригодные для отдыха.

Конфликты чаще всего возникают из-за воды, продуктов питания и свободного пространства. За порядком на территории следят сотрудники полиции, которые при необходимости вмешиваются и пресекают возникающие столкновения.

Центр временного пребывания предназначен для краткосрочного размещения мигрантов и лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища, которым предоставляются жилье, питание и базовая социальная поддержка.

В конце июля Сеута столкнулась с масштабным наплывом мигрантов. В ответ испанские власти направили в анклав дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Ранее глава городской администрации Хуан Хесус Вивас сообщил, что за одни сутки на территорию Сеуты проникли около 60 тысяч человек, тогда как постоянное население города составляет порядка 85 тысяч жителей.

Ранее сообщалось, что около 40 тысяч мигрантов пытались попасть в испанскую Сеуту.