Женский любительский турнир по футболу стартовал в подмосковных Химках в День города

На стадионе «Новые Химки» в День города в Химках стартовали масштабные соревнования по женскому футболу «ДаМы первые в спорте». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что турнир открыли глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с телеведущим Дмитрием Губерниевым.

«Приятно, что такое яркое спортивное событие проходит в День города. Сегодня Химкам исполняется 84 года! Пусть по меркам древних городов наш округ еще очень молод, но мы уже успели завоевать звание спортивный столицы региона. Желаю вам отличной игры! С Днем рождения, любимые Химки!» - сказал Дмитрий Волошин.

Этот турнир - единственный в Подмосковье для женских любительских команд. Всего в соревновании принимают участие 16 команд. Химки представляет коллектив «МамСити» - первая в округе любительская женская команда по футболу. Возраст спортсменок - от 26 до 54 лет.

«Этот турнир больше не про победы, а про заряд энергии, дружелюбную обстановку, чтобы показать своим детям, семьям, друзьям, что можно классно проводить время с пользой для здоровья. Это семейный праздник. С каждым годом команд становится все больше. Я желаю, чтобы такой турнир проходил в каждом городе Подмосковья», - поделилась руководитель команды Екатерина Сурина.

Также за кубок победителя поборются участницы футбольной команды авиакомпании «Аэрофлот» и спортсменки женского клуба «Роскосмос».