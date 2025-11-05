Женскую сборную России по футболу могут допустить к отбору на чемпионат мира

ФИФА и УЕФА обсуждают возможность допуска женской сборной России по футболу к отборочным матчам чемпионата мира 2027 года, которые стартуют в феврале 2026 года.

По данным источника, обсуждается вопрос о допуске российской команды под нейтральным флагом и при условии, что домашние матчи она будет проводить за пределами России. Среди возможных вариантов рассматриваются Азербайджан, Армения и Турция.

В сентябре и октябре женская сборная России провела товарищеские матчи против команды Северной Македонии (2:0, 5:0). Отмечается, что проведение игр не вызвало негативной реакции у европейских федераций.

Ранее Российская премьер-лига назвала лучшего футболиста октября. Им стал нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев.