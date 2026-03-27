Жест вместо гола: Евгений Кузнецов пропустит решающий матч плей-офф из-за оскорбительного жеста

Нападающий уфимского клуба «Салават Юлаев» Евгений Кузнецов не сможет принять участие в следующей игре первого раунда Кубка Гагарина против екатеринбургского «Автомобилиста». Причиной стала дисквалификация, наложенная на игрока за нарушение Дисциплинарного регламента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает официальный пресс-служба лиги.

Также 33-летний российский хоккеист обязан выплатить денежный штраф.

«Применить к нападающему „Салавата Юлаева“ Евгению Кузнецову наказание, предусмотренное пунктом 1.30 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ», — говорится в заявлении лиги.

В документе подчеркивается, что спортсмен был отстранен за демонстрацию «непристойного, нецензурного или оскорбительного жеста» в адрес арбитра либо иного лица.

Что касается противостояния с «Автомобилистом», то во втором матче серии «Салават Юлаев» одержал победу, сравняв счет. Встреча завершилась с минимальным счетом 1:0. Единственную шайбу забросил нападающий Егор Сучков, принесший своей команде успех.

Ранее сообщалось о том, что Кучеров в четвертый раз выбил 120 очков — единственный среди действующих игроков.