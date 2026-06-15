«Вред не в пище, а в её переносимости». Нейрогастроэнтеролог высказался о «запрещённых» завтраках

В недобросовестной рекламе все чаще звучат предупреждения о продуктах, якобы запрещенных для утреннего приема пищи. Однако нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, что проблема кроется не в еде, а в особенностях организма человека.

По словам специалиста, универсального списка «вредных» завтраков не существует – все зависит от индивидуальной переносимости.

«На завтрак можно есть практически все. Вопрос в том, как человек это переносит. Тот же кофе для одного — обычный напиток, а для другого — причина изжоги, дрожи. Это не значит, что кофе вреден сам по себе. Это значит, что организму конкретного человека он не подходит или не подходит в таком количестве», — пояснил Симаков.

Врач рекомендовал относиться к завтраку как к полноценному приему пищи: длинные углеводы, белок, жиры и овощи (каши, яйца, творог, цельнозерновой хлеб). Сладкие булки и сахарные хлопья вызывают быстрый спад энергии, голод и раздражительность.

Важно не искать общий запрет, а наблюдать за реакцией своего организма, подчеркнул эксперт. Тяжесть, вздутие, слабость после еды – повод скорректировать рацион или обратиться к врачу для исключения рефлюкса, СРК или диспепсии.

Ранее сообщалось о том, что поздний ужин приводит к накоплению жира и инсулинорезистентноси.