Шведский футболист забил спустя 17 секунд после выхода на замену

Полузащитник сборной Швеции Маттиас Сванберг в матче с Тунисом забил уже спустя 17 секунд после выхода на замену. Это второй результат в истории чемпионатов мира.

Шведу не хватило всего лишь секунды, чтобы повторить достижение уругвайца Ричарда Моралеса, который на чемпионате мира-2002 забил в ворота Сенегала (3:3) через 16 секунд после появления на поле.

Сборная Швеции уверенно разобралась со своим соперником (5:1). Еще по одному мячу забили звездные форварды скандинавов Александер Исак и Виктор Дьокереш. Два гола на счету полузащитника Ясина Айяри, у которого тунисские корни. Футболист не праздновал свой успех, когда открыл счет в матче.

Швеция с тремя очками возглавила группу F. Также здесь выступают сборные Нидерландов и Японии, которые завершили свой матч вничью (2:2).

Ранее на чемпионате мира сборная Германии разгромила команду Кюрасао со счетом 7:1.