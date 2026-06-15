Капитан «Каролины» признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ

37-летний капитан «Каролина Харрикейнз» Джордан Стаал получил «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ). «Ураганы» во второй раз в своей истории выиграли Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии «Вегас Голден Найтс» со счетом 4-2.

Стаал блеснул в финальном противостоянии, забросив шесть шайб в первых пяти матчах серии с «Вегасом». Всего на его счету в Куке Стэнли 12 (8+4) очков. Лучшим бомбардиром плей-офф стал нападающий «Вегаса» Митч Марнер, набравший 29 (10+19) очков.

Приз «Конн Смайт Трофи» вручается с 1965 года, Российские хоккеисты выигрывали его трижды: Евгений Малкин (2009), Александр Овечкин (2018) и Андрей Василевский (2021).

Обладателями Кубка Стэнли в составе «Каролины» стали Андрей Свечников, Александр Никишин и Петр Кочетков. Российские хоккеисты выигрывают главный трофей в НХЛ в 11-м сезоне подряд.