«Спартак» и ЦСКА ведут борьбу за вратаря «Балтики»

«Спартак» и ЦСКА рассматривают вопрос приобретения голкипера «Балтики» Максима Бориско. В контракте 26-летнего вратаря обозначена опция выкупа за 180 млн руб., и столичные клубы могут ей воспользоваться, сообщил инсайдер Иван Карпов.

ЦСКА может выкупить Бориско, если затянется восстановление от травмы Игоря Акинфеева.

«Спартак» продлил соглашение с Александром Максименко, но всего лишь на год, поэтому красно-белые рассматривают все доступные на рынке варианты.

Также, по данным источника, ЦСКА и «Спартак» присматриваются к вратарю «Сочи» Александру Дегтеву.

В минувшем сезоне Максим Бориско провел 23 матча за «Балтику» в РПЛ, в которых пропустил лишь 11 мячей, а 14 игр завершил на ноль.

Ранее сообщалось, что форвард «Спартака» Манфред Угальде может покинуть клуб.