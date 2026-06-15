«Тихая вода скрыла тайну». В реке Эверон под Долинском нашли тело 44-летней женщины
Тело женщины нашли в реке в Долинском районе
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В Долинском районе Сахалинской области сотрудники местного следственного отдела регионального управления СК России организовали доследственную проверку.
Поводом стала гибель 44-летней женщины, проживавшей в этом районе. О нахождении её тела в водах реки Эверон проинформировала официальная пресс-служба ведомства.
Специалисты уже выезжали на место случившегося и провели детальный осмотр территории. Внешний осмотр тела не выявил следов травм или повреждений, которые могли бы подтвердить насильственный характер смерти. Окончательные причины гибели женщины установит назначенная судебно-медицинская экспертиза.
По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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