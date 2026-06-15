«Тихая вода скрыла тайну». В реке Эверон под Долинском нашли тело 44-летней женщины

Поводом стала гибель 44-летней женщины, проживавшей в этом районе. О нахождении её тела в водах реки Эверон проинформировала официальная пресс-служба ведомства.

Специалисты уже выезжали на место случившегося и провели детальный осмотр территории. Внешний осмотр тела не выявил следов травм или повреждений, которые могли бы подтвердить насильственный характер смерти. Окончательные причины гибели женщины установит назначенная судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее сообщалось о том, что на Сахалине краснокнижного сивуча спасли от пластикового кольца на шее.