«Жесткая, коварная, стервозная»: актриса Анна Пескова рассказала о своей самой запоминающейся роли

«Эта героиня стала для меня ролью на сопротивление: жесткая, коварная, стервозная, идущая по головам. Я очень долго не понимала, как органично показать в кадре то, что совершенно мне не свойственно. Большое спасибо режиссеру первой части Мише Вайнбергу за то, что он меня выбрал на эту роль, разглядел во мне что-то новое», — сказала актриса.