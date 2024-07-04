«Жесткая, коварная, стервозная»: актриса Анна Пескова рассказала о своей самой запоминающейся роли
Фото: [Личный архив Анны Песковой]
Актриса кино и продюсер Анна Пескова призналась, что самой запоминающейся и неоднозначной ролью, которая она исполнила, стала Инга в сериале «Теста на беременность». Об этом она рассказала Regions.
«Эта героиня стала для меня ролью на сопротивление: жесткая, коварная, стервозная, идущая по головам. Я очень долго не понимала, как органично показать в кадре то, что совершенно мне не свойственно. Большое спасибо режиссеру первой части Мише Вайнбергу за то, что он меня выбрал на эту роль, разглядел во мне что-то новое», — сказала актриса.
По ее словам, она сначала не предполагала, что в сериале произойдет резкий поворот, из-за которого поменяются характер и жизнь ее героини. Пескова добавила, что другой проект, в котором она приняла участие, — сериал «Пять минут тишины» показался ей более спокойным.
Полное интервью с Анной Песковой читайте на сайте Regions.