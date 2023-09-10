Жирков отказался от проведения прощального матча

Известный российский футболист Юрий Жирков не планирует устраивать прощальный матч. Об этом он заявил корреспонденту ТАСС.

В феврале Жирков объявил о завершении карьеры. На тот момент он был игроком подмосковных «Химок».

Бывший полузащитник сборной России на протяжении всей своей карьеры отличался скромностью.

Жирков становился чемпионом России в составе ЦСКА и «Зенита». Также он выиграл Кубок УЕФА, выступая за армейцев.

В составе национальной команды он провел 105 матчей. Жирков стал бронзовым призером Евро-2008. Больше него за сборную России играли только трое – Сергей Игнашевич (126 матчей), Игорь Акинфеев (110) и Виктор Онопко (109).