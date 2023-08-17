Житель Фрязино стал призером турнира стран СНГ по дзюдо

Воспитанник фрязинской спортшколы «‎Олимп» Иван Юртаев стал призером прошедших в Белоруссии игр стран СНГ по дзюдо. Об этом рассказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Борец участвовал в соревновании в весовой категории до 50 килограмм. По словам главы муниципалитета, фрязинскому спортсмену не хватило совсем немного до золотой медали. Однако в финальной схватке победа досталась азербайджанцу Нихаду Мамишову, который является действующим чемпионом Европы.

Глава Фрязино поздравил соотечественника с достойной наградой. Особенно Воробьев отметил заслугу наставника спортсмена Нарека Даниеляна в достижении такого высокого результата. Он отметил, что благодаря тренерскому штабу под его началом спортсмены воспитана целая команда победителей, которые занимают высокие позиции на турнирах по дзюдо.