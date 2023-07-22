Житель Городского округа Пушкинский написал книгу о героях Великой Отечественной войны своего округа

Отмечается, что в своем издании Алексей Иванович рассказывает об уникальных исторических фактах, героями которых стали жители Пушкинского округа. Важно отметить, что большая часть информации собрана автором непосредственно в архивах и ранее не имела огласки.

«Книга написана о жителях нашего города Пушкино и района, которые в годы Великой Отечественной войны работали на предприятиях, принимали участие в обороне Москвы. Важно отметить, что более 1000 человек были награждены медалями „За оборону Москвы“, а „За доблестный труд“ — более 13 тысяч наших земляков», — рассказал Алексей Житарь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в настоящий момент на территории области проживает восемьсот восемьдесят шесть ветеранов Великой Отечественной войны.