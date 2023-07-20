Андрей Воробьев: в области проживают 886 ветеранов Великой Отечественной войны

Восемьсот восемьдесят шесть ветеранов Великой Отечественной войны проживают на территории области. Об этом в своем аккаунте в соцсетях рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

В своем сообщении глава региона поздравил ветерана Николая Козлова, которому исполнилось девяносто восемь лет. Ветеран уже полвека проживает в Серпухове с супругой.

«Желаю Николаю Ивановичу и его большой семье крепкого здоровья!» - написал губернатор.

Воробьев рассказал, что Козлов является кавалером двух орденов Красной звезды, орденов Отечественной войны первой и второй степени, ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени.

«Всего у нас в Подмосковье живут 886 ветеранов Великой Отечественной. Все они сражались за нашу Победу, с воздуха и на земле», - сообщил губернатор.

По его словам, самыми старшими из них являются Роза Салихджанова из Мытищ, Анна Пятышева из Химок и Николай Багаев из Королева. Всем им уже более ста лет.

«Мы знаем всех наших ветеранов, очень ценим, любим и безгранично благодарим за подвиги», - заключил губернатор.

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