Житель Каширы стал чемпионом России по бодибилдингу

В очередной раз Кашира доказала свое право называться одним из самых спортивных городов Подмосковья.

Житель муниципалитета инструктор МАУ «Спортклуб Кашира» Олег Дедов стал победителем турнира по бодибилдингу GRAND PRIX NBC 9 Федерации современного бодибилдинга и фитнеса, который прошел в Москве.

После продолжительных состязаний, Олег признан лучшим в категории Classic Physique 178+ сантиметров.

За свои достижения спортсмен получил приз и признание коллег.

Напомним, Олег родился и вырос в Кашире. Сейчас он работает инструктором тренажерного зала, прививает детям и подросткам интерес к спортивной жизни. При этом находит индивидуальный подход к каждому воспитаннику.

Он - мастер спорта в жиме лежа. Абсолютный чемпион Курской и Липецкой области по бодибилдингу. Чемпион России по бодибилдингу федерации WFF.