Житель Подмосковья стал призером хакатона по искусственному интеллекту в СКФО

Житель Подмосковья Руслан Черненко вошел в число призеров по итогам восьмого окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», который прошел в СКФО.

Призовой фонд соревнований составил три миллиона рублей. Эти средства были распределены между пятнадцатью командами, ставшими победителями.

В рамках мероприятия были поставлены задачи-кейсы от Минпромторга РФ и крупных компаний страны. Представитель Подмосковья - участник команды «Sweepnet» - вошел в число победителей. Команда заняла третье место в решении задачи от министерства. Она была связана с мониторингом опасных зон на предприятии.

На хакатоне также провели образовательную и деловую программы, в том числе дискуссию на тему ИИ, мастер-классы и лекции.

В этом году проводится восемь окружных хакатонов, а также всероссийский и международный. Перед участниками каждого ставится несколько кейсовых задач.