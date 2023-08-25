Жителей городского округа Подольск приглашают на ежегодный турнир «Кубок поколений 2023»

В подмосковном городском округе Подольск пройдет турнир «Кубок поколений 2023». Об этом сообщили в социальных сетях администрации муниципалитета.

Соревнование посвящено юбилею со дня рождения футбола в Подольске. В этом году празднуется 110-летие того дня, как произошло это событие.

Гостей спортивного мероприятия будет ждать насыщенная программа. Например, в рамках Кубка состоится торжественное открытие мемориальной доски Владислава Овчара, который является одним из основателей Подольской Федерации Футбола. Также подольчан и гостей города ждет, непосредственно, спортивное соревнование и церемония награждения его призеров и победителей.

Чемпионат пройдет 27 августа в 14 часов на улице Железнодорожная, дом 2а - стадион «Планета». Стать гостем турнира можно бесплатно, вход на стадион будет свободным.