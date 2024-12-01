Жителей Химок познакомили с биографией народной артистки СССР Нонны Мордюковой
Фото: [кадр из к/ф «Бриллиантовая рука»]
В Химках в библиотеке №8 прошла лекция, посвященная биографии народной артистки СССР Нонны Мордюковой. Литературный вечер был приурочен к 99-летию со дня рождения звезды советского кинематографа, сообщает пресс-служба городского округа.
Для жителей Химок регулярно проводят различные мероприятия, направленные на воспитание чувства патриотизма и любви к Родине.
Химчанам рассказывают о значимых событиях и известных людях нашей страны.
По словам Ольги Кирилловой, лидера движения общественной поддержки, с начала июля для жителей округа было проведено более 500 историко-патриотических мероприятий.
Ранее сообщалось о том, что подмосковной молодежи рассказали об информационной безопасности в рамках проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ».