Подмосковной молодежи рассказали об информационной безопасности в рамках проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ»

Подмосковной молодежи рассказали об информационной безопасности в рамках второго сезона проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ», спикером выступил начальник управления АНО «Диалог Регионы» Егор Лукьянчиков. Встреча прошла в Химках, сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области, которое организовало мероприятие.

«В наше время именно молодежь является целью информационной и когнитивной войн, идет борьба за ее умы, настроения, взгляды. Поэтому необходимо уделять пристальное внимание работе в этой сфере», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Участники встречи узнали о принципах работы с информацией в США и странах Европы, возможностях, которые дают онлайн-платформы для воздействия и манипуляции людьми и не только. Они также могли вступить в дискуссию со спикером и рассказать о своем опыте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.