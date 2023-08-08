Жителей и гостей Бронниц приглашают на театрализованную экскурсию по центру города
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Бронницы]
5 августа г. о. Бронницы отметил 570-летие со дня основания.
Первые письменные упоминания о «селении Броничи» встречаются в 1453 году в духовной грамоте московской княгини Софьи. Название города, по одной из версий, связано с названием профессии мастеров-бронников, изготавливавших доспехи.
Накануне большого праздника в Бронницах сотрудники городского музея и молодежного центра «Алиби» устроили театрализованную экскурсию для всех желающих. Прогулке-путешествию в прошлое дали название «Живая история. Улица Красная».
Сотрудники молодежного центра «Алиби» изображали исторических личностей в костюмах разных эпох. Особенно публике понравились сценки из дореволюционного прошлого Бронниц.
Во время прогулки по исторической части города по Красной улице участники экскурсии осмотрели старинные постройки: жилые дома, некоторые из которых относятся к памятникам деревянного зодчества.
Следует отметить, что в организации мероприятия активную помощь оказали бронницкие «Волонтеры Подмосковья». Они подготовили пространство для проведения экскурсии и расставили реквизит, создав атмосферу старины.
Тем, кто не смог попасть на театрализованную экскурсию, сообщаем, что 15 августа ее проведут еще раз для тех, кто интересуется историей родного края.