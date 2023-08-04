Жителей и гостей Подмосковья приглашают на ежегодный гастофестиваль «День Варенья»

XI гастрономический фестиваль «День варенья» пройдет завтра в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф. И. Тютчева. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

В сообщении ведомства отметили, что при проведении мероприятия сохранят традиции мурановской усадьбы, где было принято готовить варенье на открытом воздухе из выращенных и собранных фруктов и ягод.

Гостей ждут мастер-классы, живая музыка и диджей сеты, которые пройдут под открытым небом, а также различные ярмарки и фудкорт. Помимо этого, посетители смогут покататься на сапах и каяках, посетить квесты и экскурсии и не только. Подробности здесь.

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