Жителей Подмосковья приглашают опробовать новую беговую трассу в Пушкино

В эту субботу 29 июля на набережной Серебрянки в городе Пушкино стартует проект «5 верст».

Суть проекта – в организации бесплатных стартов в парках для любителей здорового образа жизни. Уровень физподготовки здесь совершенно не важен. Опытные бегуны могут двигаться в привычном для себя ритме, а новичкам даже бежать необязательно – можно просто идти в комфортном для себя темпе.

Такие забеги уже активно проводятся в разных регионах РФ. В Подмосковье их оценили в Балашихе, Ногинске, Долгопрудном и других городах. Теперь версты здоровья добрались и до Городского округа Пушкинский. Кстати, трассу на набережной в Пушкино уже протестировали 22 июля перед официальным открытием.

Забеги будут проходить каждую неделю. Присоединиться к ним могут все желающие, зарегистрировавшись на сайте https://5verst.ru/serebryanka/. 29 июля стар забега – от «Алых парусов».