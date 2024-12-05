В следующее воскресенье в Ивантеевском музыкально-драматическом театре состоится премьера спектакля «Мы — люди!», в основу которого вошли рассказы писателя Антона Павловича Чехова. Об этом сообщили в пресс-службе спектакля.

Мероприятие будет приурочено к юбилею писателя, которому в январе 2025 года исполнилось бы 165 лет со дня рождения. Спектакль будет основан на классической музыке, современных композициях, хореографии и сценографии.

«Мы сохранили глубину чеховских идей о вечных ценностях, но подали их в яркой, современной упаковке, которая зацепит каждого», — сказал художественный руководитель постановки Артем Бибилюров.

Режиссером постановки является Полина Нахимовская, художником — Михаил Карягин, хореографом — Данил Музипов, композитором — Алевтина Добрынина. Зарегистрироваться для просмотра можно здесь.

Проект реализуют с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры».

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