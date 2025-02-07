Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в фестивале музыки и танца «Союз талантов России»

Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в 31-м Международном фестивале музыки и танца «Союз талантов России». Мероприятие пройдет с 31 мая по 1 июня 2025 года в Колонном Зале Дома Союзов.

Фестиваль посвящен 80-летию Великой Победы и поддержке специальной военной операции.

Победителей определят в пяти номинациях: «Хореография», «Вокал», «Хоры», «Инструментальное исполнительство», «Мир без границ». Лауреаты примут участие в праздничном юбилейном гала-концерте «Песни, опаленные войной».

В прошлом году фестиваль собрал более 2,2 тыс. участников из 109 населенных пунктов России, среди них — дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без родителей, а также семьи участников СВО.

Заявку на участие нужно заполнить по форме Word и отправить на почту festival@souztalantov.com. Также подать заявку можно на сайте проекта. Заявки принимаются до 30 апреля 2025 года.