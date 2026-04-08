Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в конкурсе «Лучший преподаватель детской школы искусств»

Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в ежегодном общероссийском конкурсе «Лучший преподаватель детской школы искусств». Его проводит Минкультуры России в целях реализации задач по развитию и поддержке детских школ искусств.

Конкурс проводится среди преподавателей ДШИ по двум номинациям: «Лучший молодой преподаватель детской школы искусств» (преподаватели в возрасте до 35 лет включительно и «Лучший преподаватель детской школы искусств» (в возрасте от 36 лет).

Региональный этап проводится до 8 июня 2026 года. Окружной этап проводится в период с 21 сентября по 18 октября 2026 года по федеральным округам. Федеральный этап проводится в Москве в период с 16 ноября по 7 декабря 2026 года.