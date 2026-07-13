Миф о «смертельной» для потенции велонагрузке опроверг врач из Подмосковья

Страх потерять мужскую силу из-за любви к двухколесному другу оказался преувеличенным. Уролог из Красногорской клинической больницы Ислам Керимов объяснил, при каких условиях велосипед действительно может навредить, а когда прогулки на нем даже полезны — и почему массовые опасения не имеют под собой научной основы. Комментарии специалиста публикует REGIONS .

Многие поклонники активного досуга пересаживаются с велосипедов на беговые дорожки или плавание, свято веря, что жесткое седло неминуемо ведет к эректильной дисфункции. Этот устойчивый стереотип решил развеять врач-уролог и андролог Красногорской клинической больницы Ислам Керимов.

По словам специалиста, слухи о губительном влиянии велопрогулок на потенцию сильно преувеличены. Корень заблуждения — в механическом сдавливании сосудов малого таза при долгом сидении на неудобном сиденье. Однако организму здорового мужчины такая временная нагрузка не страшна: кровоток восстанавливается быстро, и критических последствий для эрекции не наступает.

Медик подчеркивает, что реальные риски существуют только для узкой группы лиц. В группу потенциального поражения попадают профессиональные гонщики, проводящие в седле по многу часов ежедневно, обладатели неправильно настроенного велосипеда или те, у кого уже диагностированы урологические заболевания.

Чтобы езда приносила исключительно пользу, Керимов рекомендует придерживаться простых, но действенных правил. Прежде всего — оснастить велосипед анатомическим седлом с центральной прорезью, а также тщательно отрегулировать высоту руля и сиденья под свои антропометрические данные. Не стоит забывать и о специальной экипировке: велошорты с мягкими вставками значительно снижают давление, а короткие пятиминутные перерывы в ходе длительных маршрутов помогают снять статическое напряжение.

«Важно правильно подобрать велосипед и седло, отрегулировать высоту и наклон, использовать велошорты с мягкой вставкой и делать регулярные перерывы во время длительных поездок», — резюмировал Ислам Керимов.

Напомним, что накануне в медицинские учреждения Красногорска поступила новая партия высокоточного оборудования для кардиодиагностики, что значительно расширило возможности местных врачей в выявлении сердечно-сосудистых патологий на ранних стадиях.