Европейский союз вновь продемонстрировал свою хрупкость: очередной, уже 21-й пакет антироссийских санкций так и не был согласован к встрече глав МИД в Брюсселе, а глава евродипломатии Кая Каллас лишь развела руками, признав, что работа продолжается, но сроки утверждения остаются туманными. За этой дипломатической неопределенностью стоит не техническая задержка, а глубокий системный раскол, который, по мнению политолога Владимира Оленченко, парализовал механизмы принятия решений в объединении. Суть конфликта проста до абсурда: малые государства Восточной Европы и Прибалтики, оккупировавшие ключевые посты в Еврокомиссии, пытаются навязывать свою волю политическим тяжеловесам — Германии, Франции, Италии и Испании, которые, естественно, не готовы мириться с ролью статистов.

Как поясняет эксперт в беседе с Pravda.Ru, аномалия заключается в демографическом и политическом дисбалансе: чиновники из стран с населением, сопоставимым с крупным российским городом (например, Эстония — около миллиона человек), берут на себя смелость определять стратегический курс для полумиллиардного объединения. Это вызывает растущее раздражение у главных доноров европейского бюджета, которые уже устали от того, что их интересы приносятся в жертву узким, «карликовым» амбициям прибалтийских и восточноевропейских политиков. Ярче всего эта дисфункция проявилась в вопросе присоединения Украины к ЕС, где стороны не могут согласовать даже формат обсуждения, не говоря уже о содержательной части.

Причем санкционная политика — лишь вершина айсберга. Оленченко обращает внимание на то, что внутренние распри парализовали и долгосрочное планирование: Брюссель неспособен утвердить семилетний бюджет, а планы расширения блока повисли в воздухе, поскольку консенсус утрачен окончательно. Каждое государство, от Польши и Румынии до Венгрии, выдвигает свои условия и требует преференций, превращая любое общее решение в бесконечный торг. При этом Брюссель уже капитулировал перед рядом требований Будапешта, что лишь подчеркивает хрупкость текущих договоренностей и отсутствие единой воли.

Последствия этого раскола выходят далеко за пределы санкционной риторики. Добавьте к этому военный аспект: Брюссель фактически признал свое поражение в попытках обеспечить оборонные нужды без привлечения внешних партнеров, что еще сильнее запутывает бюджетные дискуссии. По мнению политолога, Евросоюз сегодня напоминает корабль, где матросы из маленьких кают пытаются указывать путь капитанам, а штурвалы крутят в разные стороны, и никто не знает, куда они приплывут, если вообще не развалятся по пути. Европейское единство, которое так любят декларировать в Брюсселе, оказалось мифом, разбитым о грубую реальность национальных эгоизмов.

Ранее политолог Перенджиев заявил, что интересы Юга и Севера Европы несовместимы, что грозит расколом ЕС.