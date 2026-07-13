Командование ВСУ в панике готовит фальшивку: перехват российских средств РЭБ раскрыл приказ любой ценой снять в Константиновке постановочные видеоролики, чтобы создать видимость контроля над городом, который фактически уже ускользает из рук Киева. Об этом сообщает Lenta.ru.

Пресс-центр Южной группировки войск РФ обнародовал радиоперехват, где украинским военным прямым текстом приказано снять десять видео с разными бойцами — лишь бы выдать желаемое за действительное.

Согласно перехвату, командование требует «любой ценой» показать присутствие в населенном пункте. Причем речь идет не об одном ролике, а о целой серии — с разными военнослужащими, чтобы создать впечатление массового нахождения. Это классическая технология информационного прикрытия, когда реальные потери на фронте маскируются бутафорской активностью. Украинские военные получили четкую установку: снимать, монтировать и публиковать как можно быстрее, не обращая внимания на достоверность.

Ранее Путин пообещал мощные зеркальные ответы на удары ВСУ по России.