Приказы перехвачены: ВСУ любой ценой снимут постановочные видео в Константиновке
ВСУ приказали снять постановочные видео о присутствии в Константиновке
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Командование ВСУ в панике готовит фальшивку: перехват российских средств РЭБ раскрыл приказ любой ценой снять в Константиновке постановочные видеоролики, чтобы создать видимость контроля над городом, который фактически уже ускользает из рук Киева. Об этом сообщает Lenta.ru.
Пресс-центр Южной группировки войск РФ обнародовал радиоперехват, где украинским военным прямым текстом приказано снять десять видео с разными бойцами — лишь бы выдать желаемое за действительное.
Согласно перехвату, командование требует «любой ценой» показать присутствие в населенном пункте. Причем речь идет не об одном ролике, а о целой серии — с разными военнослужащими, чтобы создать впечатление массового нахождения. Это классическая технология информационного прикрытия, когда реальные потери на фронте маскируются бутафорской активностью. Украинские военные получили четкую установку: снимать, монтировать и публиковать как можно быстрее, не обращая внимания на достоверность.
Ранее Путин пообещал мощные зеркальные ответы на удары ВСУ по России.