Комары-убийцы наступают: ученый предупредил о новой угрозе для россиян

Глобальное потепление делает комаров не просто назойливыми, а смертельно опасными — их численность растет, а вместе с ней и способность переносить инфекции, предупредил кандидат биологических наук Юрий Юрченко. Об этом сообщает Lenta.ru.

Эксперт пояснил: чем жарче воздух, тем быстрее паразиты проходят жизненные циклы. Птицы, мигрирующие из теплых регионов, приносят вирус лихорадки Западного Нила, и местные комары уже готовы его передавать людям. И таких возбудителей, по мнению ученого, будет только больше. Более того, вирусы, которые уже циркулируют в России, могут становиться патогеннее, а их зона распространения — расширяться на север, где раньше они не встречались.

Особую тревогу вызывает то, что изменения происходят быстрее, чем мы готовы к ним адаптироваться. Если раньше малярия и лихорадка Западного Нила были проблемами южных регионов, то теперь риск заражения появляется и в центральной полосе. Юрченко призывает не игнорировать эту угрозу и усилить меры профилактики: репелленты, москитные сетки и контроль над водоемами становятся не просто рекомендациями, а необходимостью.

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