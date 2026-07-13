В российском информационном пространстве вновь активизировалась тема возможной мобилизации, подогреваемая заявлениями западных политиков, однако официальная позиция Москвы остается неизменной и категоричной. Член думского комитета по обороне Андрей Колесник в интервью Pravda.Ru решительно опроверг слухи о подготовке новой волны призыва, назвав их классическим инструментом информационной войны, который западные коллеги используют для дестабилизации обстановки внутри России. Поводом для очередного витка спекуляций стало заявление президента Чехии Петра Павела, который предположил, что после парламентских выборов в России может быть принято решение о мобилизационных мероприятиях, отмерив сторонам конфликта всего два месяца для дипломатического диалога.

Колесник, комментируя эту ситуацию, не оставил камня на камне от чешских прогнозов, указав, что Праге следовало бы обратить внимание на собственные экономические проблемы, усугубившиеся, в частности, из-за резкого сокращения турпотока из России. По его словам, президент Павел, известный своей откровенной русофобией, предпочитает заниматься антироссийской риторикой вместо реальных дел, например, спасением курортов Карловых Вар, которые без русских туристов теряют доходы. При этом депутат подчеркнул, что подобные информационные атаки — не новость, они строятся по лекалам, отработанным еще столетие назад, и их цель проста: раскачать внутриполитическую ситуацию в России, посеяв панику среди населения.

Гораздо важнее, по мнению парламентария, то, как на самом деле строится военная стратегия страны. Россия делает ставку не на количество штыков, а на технологическое превосходство и глубокую модернизацию вооружений с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Ключевая логика современной войны, подчеркивает Колесник, — воевать оружием, а не людьми. Именно поэтому основной упор сейчас делается на развитие дроновых направлений, совершенствование техники и создание новых образцов вооружения, которых, по его заверению, у армии достаточно. Вопрос же о мобилизации, резюмирует депутат, в повестке не стоит, и никаких предпосылок к его пересмотру нет.

По его словам, вся эта шумиха вокруг призыва выглядит как попытка западных чиновников отвлечь внимание от собственных провалов и посеять раздор в российском обществе. Однако, как показывает практика, подобные вбросы не достигают цели, потому что основаны на ложных посылах. Пока Европа гадает о наших планах, Россия спокойно продолжает перевооружение армии, делая ставку на умные технологии и высокоточные удары, а не на бесконечные людские ресурсы. Мобилизация, по всем признакам, остается лишь фантомом, который существует исключительно в головах некоторых зарубежных политиков.

Ранее также в Госдуме опровергли слова Стубба о новой волне мобилизации в России.