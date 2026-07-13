Осторожно, звери: в Нижегородской области кабаны спровоцировали восемь ДТП

Нижегородские леса и трассы в этом году вновь демонстрируют опасное соседство человека и природы — с января 2026-го зафиксировано уже 118 дорожных происшествий с участием диких зверей. Причем в восьми случаях виновниками аварий стали кабаны, которые, вероятно, все чаще выходят к людям в поисках корма. Такие данные обнародовало региональное министерство лесного хозяйства, и за сухими цифрами скрывается реальная угроза для жизни автомобилистов, особенно тех, кто привык к скоростным ночным поездкам. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Основная проблема кроется в сезонной миграции и суточной активности животных. Как поясняют специалисты, пик риска смещается на темное время суток, когда косули, лоси или те же кабаны неожиданно выскакивают на проезжую часть, ослепленные фарами. Именно в этот момент скорость и невнимательность становятся критическими — если до этого животное было незаметно в придорожных кустах, то избежать столкновения практически невозможно. Поэтому главная рекомендация властей сводится к банальной, но жизненно важной дисциплине: на участках, отмеченных предупреждающим знаком, нельзя полагаться на авось, нужно сбрасывать газ и быть готовым к любому прыжку из леса.

Последствия неправильного поведения на месте ДТП могут быть даже страшнее самого удара. В ведомстве четко прописали алгоритм: первым делом нужно обезопасить трассу, включив аварийку и выставив знак. Покидать машину и тем более подходить к раненому зверю категорически запрещено — испуганное животное, даже истекая кровью, способно нанести тяжелые травмы. Вместо этого следует сосредоточиться на помощи людям, если кто-то пострадал, вызвать медиков, а затем уже сообщать в Госавтоинспекцию и ждать оформления протокола. В итоге, главный посыл этого сообщения — не борьба с природой, а адаптация к ней: снижение скорости, предвидение опасности и четкое следование инструкции могут сохранить не только фары и бампер, но и жизнь.

Ранее сообщалось, что на трассе «Кола» в Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием лося.