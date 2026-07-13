Туберкулез в Рязанской области: почти 40% жителей прошли проверку на наличие заболевания за полгода

Рязанское здравоохранение подвело полугодовые итоги борьбы с одним из самых коварных социальных заболеваний — туберкулезом, и цифры позволяют говорить о медленном, но уверенном прогрессе. Согласно официальному отчету регионального Минздрава, за первые шесть месяцев 2026 года диагноз впервые услышали 44 жителя области, тогда как за аналогичный период прошлого года таких случаев было 50. В пересчете на статистику это выглядит как снижение заболеваемости с 4,6 до 4,1 случая на сто тысяч населения. Однако есть и тревожный нюанс: среди вновь выявленных больных оказалось четверо детей до 17 лет, и в прошлом году их было вдвое меньше — всего двое, причем все они заразились от родителей, уже состоявших на учете. Об этом сообщает издание 7info .

Главный барьер на пути распространения палочки Коха — это профилактические осмотры, которыми за полгода удалось охватить чуть более трети населения региона — 38,7%. С одной стороны, это неплохой показатель для промежуточного этапа, но с другой — оставляет поле для маневра болезни. Самую большую головную боль врачам доставляют так называемые «уклонисты»: те, кто не посещал флюорографию два года и более, обследованы лишь на 40,9%. Именно из этой прослойки, как из недр, выходят самые запущенные и контагиозные формы заболевания, которые потом становятся источниками инфекции для окружающих. Выходит, что, прикрыв основные фронты, медицина пока не добирается до самого опасного резервуара — людей, выпавших из системы диспансеризации.

Но там, где диагноз уже поставлен, ситуация выглядит оптимистично благодаря технологическому рывку в терапии. Применение новейших высокоактивных препаратов и пересмотренные схемы лечения дают впечатляющие результаты: у пациентов с обычной, чувствительной к лекарствам формой эффективность достигает 86,5%, а у тех, кто столкнулся с устойчивым штаммом — и вовсе стопроцентный показатель. Это доказывает, что современная фтизиатрия способна справляться даже с самыми сложными вызовами. Таким образом, главный вывод полугодия таков: областью накоплен мощный лечебный ресурс, но, чтобы переломить ситуацию окончательно, необходимо сконцентрироваться на работе с самой скрытой и неохваченной частью взрослого населения, которая сегодня остается главным резервом для болезни.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье почти на 13% снизилась заболеваемость туберкулезом.